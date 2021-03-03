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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أربع سور في القرآن تبدأ بـ«إنّا».. ما هي؟

أربع سور في القرآن تبدأ بـ«إنّا».. ما هي؟
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تواصل – فريق التحرير:

قالت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إنه يوجد في القرآن الكريم أربع سور تبدأ بـ “إنّا”.

وقالت جمعية مكنون: “أربع سور في القرآن تبدأ بـ”إنّا” هي سورة الكوثر وسورة الفتح وسورة القدر وسورة نوح.

وأضافت ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ القرآن نور لمن أظلمت له الحياة، ونورٌ لمن أراد السعادة والصفاء، ونورٌ لمن طلب الحقيقة والنجاة.

 

 

 

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