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«الصحة»: إعطاء أكثر من مليون جرعة «لقاح كورونا» حتى الآن

«الصحة»: إعطاء أكثر من مليون جرعة «لقاح كورونا» حتى الآن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضافت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أكثر من (1,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة”.

وتابعت وزارة الصحة أنه يمكن التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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