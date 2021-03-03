«الصحة»: إعطاء أكثر من مليون جرعة «لقاح كورونا» حتى الآن

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأضافت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أكثر من (1,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة”.
وتابعت وزارة الصحة أنه يمكن التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
أكثر من (1,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن من خلال (405) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
سجل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح:https://t.co/BnAPh0VtZRpic.twitter.com/ZI8vHIgvjW
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)March 3, 2021