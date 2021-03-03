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«المرور» تحسم الجدل بشأن إمكانية نقل ملكية المركبة دون سداد المخالفات

«المرور» تحسم الجدل بشأن إمكانية نقل ملكية المركبة دون سداد المخالفات
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تواصل – فريق التحرير:

حسمت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، الجدل الدائر بشأن إمكانية نقل ملكية المركبة بدون سداد المخالفات.

وقالت الإدارة العامة للمرور إن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.

جاء ذلك ردا على مقطع فيديو متداول،حيث قال صاحبه إنه يمكن نقل الملكية بدون سداد المخالفات.

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