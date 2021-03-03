الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نصائح ثمينة للمسؤولين وصناع القرار.. الإعلامي «أبوحيمد» يكشف مهارات التعامل مع وسائل الإعلام

نصائح ثمينة للمسؤولين وصناع القرار.. الإعلامي «أبوحيمد» يكشف مهارات التعامل مع وسائل الإعلام
0

تواصل – فريق التحرير:

قدم الإعلامي عادل أبوحيمد، مدرب في مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، مجموعة من النصائح والتوصيات المهمة لمهارات التعامل مع وسائل الإعلام بالنسبة للمسؤولين وصناع القرار وذلك من أجل تحقيق التأثير المطلوب وتحقيق النجاح للبرامج والرسائل الإعلامية الموجهة للجمهور.

وقال العلامي أبوحيمد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعد تجارب عديدة لتقديم دورات متخصصة في مجال التعامل مع وسائل الإعلام لعدد من المسؤولين.. أقدم لكم في هذا (الثريد) لمحات مختصرة عن التأثير من خلال الظهور الإعلامي”.

وأضاف: “كل المسؤولين وصُناع القرار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة يجدون أنفسهم أمام رغبة وسائل الإعلام لاستضافتهم للحصول على تصريح إعلامي رسمي في مواضيع معينة خاصة مسؤولي وممثلي الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطن والمقيم. في هذا الثريد سأتحدث عن جزء من مهارات التعامل مع وسائل الإعلام”.

وتابع أبوحيمد “بداية أؤكد على أن الظهور الإعلامي للمسؤول أو ممثل الجهة هو من الأمور المهمة والحساسة في ذات الوقت، ولذلك فإن حالة الظهور الإعلامي إما أن تكون ناجحة تؤثر إيجابا على سمعة الجهة أو كان الظهور سلبي ضعيف يُعرض الجهة إلى سخط الجميع، وهذا يعني أن للظهور الإعلامي مهارات متخصصة للنجاح سواءً كان الظهور الإعلامي للمسؤول وممثل الجهة ضيف في الاستديو، أو على الهواء مباشرة، أو إذاعياً، أو مؤتمر صحفي، أو كلمة وبيان صحفي، أو جلسة حوارية، الخ.. فإنه يجب معرفة أهم مراحل الظهور الإعلامي التي تتمثل في: قبل، وأثناء، وتعتبر أصعب مرحلة هي قبل، وأهم مرحلة هي أثناء”.

واستطرد الإعلامي عادل أبوحيمد قائلا: “إن أصعب مرحلة هي قبل.. لأنها مرحلة الإعداد والاستعداد والتحضير لجيد للمشاركة حتى يكون الظهور الإعلامي مُتسماً بالقدرة والتمكن، ومن ذلك: تحديد الموضوع، تحديد الهدف، جمع المعلومات من أرقام وإحصائيات، تحليل الجمهور، اختيار الوسيلة المناسبة، التوقيت المناسب، ثم الممارسة”.

وتابع عادل أبوحيمد “مرحلة أثناء الظهور، وهي أهم المراحل، وفيها يكون التأثير على الجمهور من خلال: الدقة، المصداقية، الهدوء والاتزان عند الاستفزاز، اللباقة، الابتسامة، الثقة، توقع الأسوأ، سرعة البديهة وهي الرد الحاضر، ولن يتحقق ذلك بشكل إبداعي إلا: بالإعداد الجيد والممارسة في مرحلة: قبل”، وكذلك في مرحلة أثناء نراعي الحالة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية في البلد وغيرها، وحالة الجمهور، الابتعاد عن الأمور الشخصية، الاهتمام بالمظهر المناسب، الاعتدال في الجلوس، استخدام حركة الجسد وتعابير الوجه بالشكل المناسب، استخدام الكلمات الأقرب للجمهور وعرضها بأسلوب شيق بسيط.

مواد ذات صلة

أخبار وأوهام زائفة.. منصات التواصل حول العالم تنشر شائعات عن علاج «كورونا»

أخبار وأوهام زائفة.. منصات التواصل حول العالم تنشر شائعات عن علاج «كورونا»

الإعلام القطري في «القفص».. قانون بالكونغرس الأميركي لمحاسبته

الإعلام القطري في «القفص».. قانون بالكونغرس الأميركي لمحاسبته

رئيس «الشورى» يطالب الأعضاء بالبعد عن «زلات اللسان»

رئيس «الشورى» يطالب الأعضاء بالبعد عن «زلات اللسان»

«البشر» منتقداً تشويه بعض وسائل الإعلام للرموز الدينية: تُبرز التافهين (فيديو)

«البشر» منتقداً تشويه بعض وسائل الإعلام للرموز الدينية: تُبرز التافهين (فيديو)

التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    مصطفى

    هي والله حرب على الدين ترك الإعلام يسرح ويمرح في نقد ثوابتنا واستنقاص علماء ديننا وتقييد هيئة الأمر والنتيجة منكرات في، كل مكان

    متى نرى وقفة جادة لإصلاح مافسد؟!

    • ١
      عبد الله

      متى نرى وقفة جادة لإصلاح مافسد؟!