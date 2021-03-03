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«الصحة» تحسم الجدل بشأن توقيت وعدد جرعات اللقاح لمصابي كورونا

«الصحة» تحسم الجدل بشأن توقيت وعدد جرعات اللقاح لمصابي كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

حسمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الجدل القائم بشأن تلقي من أصيبوا بفيروس كورنا، جرعتي اللقاح، مؤكدة الاكتفاء بجرعة واحدة، بعد التعافي.

وتلقى حساب “الصحة 937” على “تويتر” تساؤلاً جاء فيه: “هل يلزم من أصيب بكورونا أخذ الجرعة الثانية من التطعيم؟.. في مراكز التطعيم يقولون يجب أخذها، وبعد الاتصال على «937»، قال يُكتفى بجرعة واحدة، والبعض يقولون يجب الذهاب للموعد الثاني.. يجب توحيد الكلام”.

ورد حساب الوزارة بقوله: “أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح فايروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفايروس (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي”.

وتابع: “سيتم جدولة جرعة ثانية مستقبلًا إذا تبينت الحاجة لها”.

 

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