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«الصحة» توضح التصرف الإسعافي السليم في حالات الطوارئ داخل المنزل (فيديو)

«الصحة» توضح التصرف الإسعافي السليم في حالات الطوارئ داخل المنزل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة باتباع بعض الإجراءات الصحيحة حال مواجهة بعض المشكلات بالمنزل مثل التعرض للجروح أو الكسور أو الصعق أو شرب المواد السامة لا قدر الله.

وقال الصحة، عبر حسابها عش بصحة : “احترف تصرفاتك الإسعافية، واعرف كيف تتعامل بشكل سليم عند مواجهتك لا سمح الله لبعض المشكلات”.

وأضافت إن من أهم الإجراءات الصحيحة ما يلي:

• في حالة الرعاف: لا ترفع رأسك للأعلى بشكل مبالغ فيه وقم بإمالة رأسك للأمام قليلا مع الضغط على الأنف ليتوقف النزيف.

• عند الحروق البسيطة: لا تضع الثلج على الحرق مباشرة، وضع الجزء المصاب تحت ماء معتدل لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

• عند فقد الأسنان: لا ترم الجزء المكسور من السن، بل ضعه في الحليب واذهب إلى طبيب الأسنان لإعادته مكانه.

• عند تعرض عينيك لرذاذ المواد الكيميائية: لا تفرك العين بقوة، اغسل عينيك بالماء الفاتر لمدة 20 دقيقة ثم بعدها اتجه للطوارئ.

• عند تضميد الجروح: لا تقم بإزالة الأجزاء العالقة بعمق من الجروح، بل يجب تعقيم الجرح فقط والتوجه مباشرة للطوارئ.

• عند التعرض للكسر: لا تحاول تحريك الجزء المكسور قم بالاتصال مباشرة بالإسعاف لطلب المساعدة.

• عند التعرض للصعق لا تلمس الشخص المصعوق ولكن افصل التيار واتصل بالإسعاف.

• في حالة شرب المواد السامة: لا تعط المريض أي شيء للشرب كالحليب والماء، وقم بإزالة أي شيء متبق في فم الشخص، واقرأ ملصق الحاويات واتبع التعليمات واتصل بالإسعاف.

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