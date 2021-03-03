المرور: 5 إجراءات مهمة حال تعطل المركبة على الطرق العامة

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وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة لقائدي المركبات في حالة تعطل المركبة على الطرق العامة لاسيما في حالة السفر.

وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لسلامتك؛ عند تعطل المركبة على الطرق العامة اتبع الآتي:

• توقف بجانب الطريق

• أضيء أنوار المركبة التنبيهية

• ضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى

• اتصل بالطوارئ لطلب المساعدة

• تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة