المرور: 5 إجراءات مهمة حال تعطل المركبة على الطرق العامة

تواصل – فريق التحرير:
وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة لقائدي المركبات في حالة تعطل المركبة على الطرق العامة لاسيما في حالة السفر.
وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لسلامتك؛ عند تعطل المركبة على الطرق العامة اتبع الآتي:
• توقف بجانب الطريق
• أضيء أنوار المركبة التنبيهية
• ضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى
• اتصل بالطوارئ لطلب المساعدة
• تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة
لسلامتك؛ عند تعطل المركبة على الطرق العامة اتبع الآتي:
#المرور_السعوديpic.twitter.com/IvHGIDoxi7
— المرور السعودي (@eMoroor)March 3, 2021