تعرف على أنواع «مخالفات المرور» والغرامات.. وطرق السداد والاستعلام

تواصل – فريق التحرير:

تؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، وذلك حتى لا يقع قائد المركبة تحت طائلة العقوبات والمخالفات المرورية، وذلك لضمان سلامة الجميع على الطرق.

ويحذر المرور من ارتكاب بعض المخالفات التي يترتب عليها وقوع حوادث، لا قدر الله، كما يترتب عليها تسجيل مخالفات على قائد المركبة، ومن ضمن هذه المخالفات ما يتعلق بالتظليل، أو الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، أو التباطؤ في السير لغير حاجة أو ضرورة، أو مخالفة ضوابط وقواعد الالتفات يميناً أو يساراً، أو المجازفة بعبور الأودية وكذلك ضوابط تبديل اللوحات.

ويتطرق هذا التقرير بالتفصيل لجميع هذه المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات بهدف ضمان سلامة الجميع على الطريق.

ضوابط تظليل المركبات

حيث حددت الإدارة العامة للمرور شروط تظليل المركبات؛ وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع تويتر.

وأوضح المرور شروط ومواصفات تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة، مؤكدة أنه يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

وقال المرور إن التظليل كذلك يجب ألّا يكون عاكسًا للصورة -على هيئة مرآة- ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها؛ مما يحُد من درجة الشفافية، كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

المركبات غير المسموح بتظليلها

وتابع المرور أن المركبات التي لا يُسمح بتظليلها هي سيارات الأجرة والتأجير اليومي ونقل البضائع والسيارات الرياضية ذات الباب الواحد.

الوقوف بأماكن ذوي الإعاقة

في سياق متصل، تحذرت الإدارة العامة للمرور من الوقف في الأماكن والمواقف المخصصة لذوي الإعاقة، حيث أعلنت الإدارة في وقت سابق، عن ضبط 2648 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على تويتر إنها تواصل حملاتها الميدانية لرصد مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

مخالفة التباطؤ في السير

كما أكدت الإدارة العامة للمرور، أن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفاً لنظام المرور.

وأوضحت إدارة المرور، أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية، كما حذرت أيضا من خطورة تجاوز السرعات المقررة.

ضوابط الالتفاف يمينًا

وفي السياق، دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، للتوقف قبل الالتفاف لليمين عندما تكون الإشارة الضوئية حمراء، وذلك للتأكد من خلو الطريق من المركبات وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

وأوضح المرور الضوابط الأخرى المتعلقة بالالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، ومنها التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان هناك طريق رئيسي بدون خدمة، أما إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع فيجب الالتفاف قبله، أما الالتفاف بعد المثلث يعد مخالفة قطع إشارة.

وأضافت الإدارة أنه في حال كان هناك طريق رئيسي وآخر خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

وشددت الإدارة العامة للمرور على عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، مؤكدة أن مخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.

الالتزام بالمسارات المحددة

هذا وأكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بوقتٍ كافٍ؛ يساهم في انسيابية الحركة المرورية وعدم تعريض الآخرين لخطر الحوادث.

وأضاف المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “الانتقال للمسار المخصص للخروج بشكل مفاجئ مخالف لقواعد السير والسلامة المرورية”.

القيادة أثناء الغبار

وشدد المرور أيضا على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار والتقلبات الجوية.

وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن هناك بعض النصائح لقيادة آمنة أثناء الغبار، منها ترك مسافة كافية وتجنب السرعة، مع التأكد من عمل جميع أنوار المركبة، وعدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.

ومن النصائح أيضا إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة، واستخدام إشارات التنبيه (الفلاشر) عند الضرورة.

تحذير من المجازفة بعبور الأودية

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أيضا أن المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية.

وقال المرور، في بيان لها “سعيًا إلى تعزيز السلامة أثناء جريان الأودية والشعاب؛ وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- على إضافة فقرة إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أن “الفقرة جاءت بالنص الآتي: (المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها)”، حيث تندرج ضمن المخالفات المرورية.

شروط استبدال اللوحات

وفي سياق متصل جدد المرور التأكيد على شروط ومتطلبات استبدال اللوحات الممسوحة أو التالفة.

وقال المرور ردًا على استفسار أحد الأشخاص إنه يلزم سداد الرسوم والمخالفات ثم مراجعة قسم المرور والتقدم بطلب الحصول على لوحات بديلة.

الحد الأدنى من المخالفات

كما أكدت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات في الحالات ‏الطبيعية يتم تسجيلها بحدها الأدنى، وأوضحت في ردها على تساؤل حول كيفية تقدير مبالغ ‏المخالفات، أنه في بعض الحالات يتم تسجيلها بحدها الأعلى.

‏‏وبيّنت أن هذه الحالات تكون مقيدة بظروف مشددة بقرار من قِبل ‏لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف ‏المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

التفويض ومخالفات المرور

هذا وأكدت الإدارة العامة للمرور أن تسديد المخالفات المرورية شرط لتفويض شخص آخر، بحسب نظام المرور المادة السابعة عشرة الفقرة 2.

وأوضحت الإدارة، أن نظام المرور المادة السابعة عشرة الفقرة 2 ينص على تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

كما جددت توضيح طريقة استرداد قيمة المخالفات المرورية بعد قبول الاعتراض عليها في أبشر والإجراءات التي يجب القيام بها وفق نظام المرور.

طريقة استرداد المخالفات المرورية

وقالت إدارة المرور ردًا على عدد من التساؤلات التي وردت إليه عبر تويتر إنه يجب تقديم الاعتراض أولًا على المخالفة المرورية ثم الانتظار لحين صدور نتيجة الاعتراض، مشيرًا إلى أنه بعد قبول الاعتراض يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آليًا بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه من خلال الخطوات التالية:

– سجل الدخول على بوابة نظام أبشر الإلكترونية.

– أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي.

– انقر على (عرض) لاستعراض المخالفات المرورية.

طريقة الاعتراض على المخالفات

يذكر أن الاعتراض على المخالفة المرورية هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاعتراض على مخالفات الرصد الإلكتروني (ساهر).

ويمكن تقديم الاعتراض من خلال الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية (أبشر).

• الانتقال إلى خدمات المرور.

• اختيار المركبة التي تريد تقديم الاعتراض عليها من بين المركبات المسجلة باسمك.

• قدم الاعتراض على المخالفة التي ترى أنها ليست صحيحة.

• انتظر نتيجة الاعتراض.

• لا يمكن تقديم اعتراض على نفس المخالفة المرورية طالما لم يتم البت في الاعتراض الأول.

• لا يتم تقديم اعتراض مرتين عبر أبشر على نفس المخالفة.

• الاعتراضات متاحة للمخالفات المرورية المرصودة آليًا فقط.