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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة للجنسين.. رابط التقديم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة للجنسين.. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

 أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 100 وظيفة شاغرة بالرياض، وجدة، ونجران، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة:

الوظــائف:

1- ممرض قانوني أول (العدد 50 وظيفة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).

– خبرة لا تقل عن سنة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- ممرض قانوني ثاني (العدد 50 وظيفة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).

– لا يُشترط خبرة سابقة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

3- أخصائي جراحة القلب.

– مؤهل في التخصص مع خبرة 5 سنوات.

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

4- ممرض – ممرضة عامة قانونية (العدد 33 وظيفة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) لا يُشترط خبرة سابقة.

– مستشفى القوات المسلحة بنجران.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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