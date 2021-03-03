الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة للجنسين.. رابط التقديم

تنبيه من «الأرصاد»: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة حتى هذا الموعد ...

«وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ.فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ»..صلاة المغرب من المسجد ...