الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة للجنسين.. رابط التقديم

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 100 وظيفة شاغرة بالرياض، وجدة، ونجران، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة:
الوظــائف:
1- ممرض قانوني أول (العدد 50 وظيفة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).
– خبرة لا تقل عن سنة.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- ممرض قانوني ثاني (العدد 50 وظيفة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).
– لا يُشترط خبرة سابقة.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
3- أخصائي جراحة القلب.
– مؤهل في التخصص مع خبرة 5 سنوات.
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
4- ممرض – ممرضة عامة قانونية (العدد 33 وظيفة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) لا يُشترط خبرة سابقة.
– مستشفى القوات المسلحة بنجران.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).