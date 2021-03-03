مستشار قانوني: هذه عقوبة استخدام أموال شركة في مصالح شخصية (فيديو)

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كشف المستشار القانوني، عبدالرحمن النافع، عقوبة استخدام أموال الشركة في تحقيق مصالح شخصية .

وقال “النافع” خلال حديثه لقناة “الإخبارية” إن عقوبة ذلك تتمثل في غرامة لا تزيد عن 5 مليون والسجن 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار المستشار القانوني إلى أن الحكم الصادر بشأن مثل هذه القضايا يصدر من المحكمة المختصة.