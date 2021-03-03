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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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مستشار قانوني: هذه عقوبة استخدام أموال شركة في مصالح شخصية (فيديو)

مستشار قانوني: هذه عقوبة استخدام أموال شركة في مصالح شخصية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المستشار القانوني، عبدالرحمن النافع، عقوبة استخدام أموال الشركة في تحقيق مصالح شخصية .

وقال “النافع” خلال حديثه لقناة “الإخبارية” إن عقوبة ذلك تتمثل في غرامة لا تزيد عن 5 مليون والسجن 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار المستشار القانوني إلى أن الحكم الصادر بشأن مثل هذه القضايا يصدر من المحكمة المختصة.

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