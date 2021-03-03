توقعات طقس الخميس.. انخفاض الحرارة ورياح وغبار على عدة مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية كذلك منطقة نجران، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة مساء.

أعلى درجة حرارة نهارا

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 14 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس على (الرياض- القصيم – الشرقية – حائل – المدينة المنورة – مكة المكرمة – تبوك -الجوف – الحدود الشمالية)، وثم انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربه والغبار على تلك المناطق من مساء الخميس ويوم الجمعة.

رياح وغبار

فيما توقع مركز الأرصاد تأثرمناطق مكة المكرمة المدينة المنورة حائل الجوف تبوك بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار يومي الخميس والجمعة، وتمتد إلى مناطق الحدود الشمالية القصيم الرياض الشرقية نجران والتي قدتتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما يتوقع أن يتسبب نشاط الرياح في ارتفاع الأمواج على سواحل مناطق تبوك و المدينة المنورة ومكة المكرمة قد يصل إلى أكثر من ٢،٥ متر.

و يتوقع أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة على معظم مناطق.