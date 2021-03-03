الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس الخميس.. انخفاض الحرارة ورياح وغبار على عدة مناطق

توقعات طقس الخميس.. انخفاض الحرارة ورياح وغبار على عدة مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية كذلك منطقة نجران، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة مساء.

أعلى درجة حرارة نهارا

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 14 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس على (الرياض- القصيم – الشرقية – حائل – المدينة المنورة – مكة المكرمة – تبوك -الجوف – الحدود الشمالية)، وثم انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربه والغبار على تلك المناطق من مساء الخميس ويوم الجمعة.

ImageImage

 

رياح وغبار

فيما توقع مركز الأرصاد تأثرمناطق مكة المكرمة المدينة المنورة حائل الجوف تبوك بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار يومي الخميس والجمعة، وتمتد إلى مناطق الحدود الشمالية القصيم الرياض الشرقية نجران والتي قدتتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

ImageImage

كما يتوقع أن يتسبب نشاط الرياح في ارتفاع الأمواج على سواحل مناطق تبوك و المدينة المنورة ومكة المكرمة قد يصل إلى أكثر من ٢،٥ متر.

Image

و يتوقع أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة على معظم مناطق.

مواد ذات صلة

توقعات طقس الأربعاء.. سماء غائمة ورياح نشطة تحجب الرؤية بعدة مناطق

توقعات طقس الأربعاء.. سماء غائمة ورياح نشطة تحجب الرؤية بعدة مناطق

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ونشاط للرياح على هذه المناطق.. ونصائح مهمة من خبراء الطقس

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ونشاط للرياح على هذه المناطق.. ونصائح مهمة من خبراء الطقس

توقعات طقس الثلاثاء.. ضباب ورياح نشطة على عدة مناطق

توقعات طقس الثلاثاء.. ضباب ورياح نشطة على عدة مناطق

توقعات طقس الإثنين.. أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على عدة مناطق

توقعات طقس الإثنين.. أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على عدة مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>