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ما حكم كتابة الآيات والأحاديث على السيارات حرزاً من العين؟.. الشيخ «الشثري» يوضح (فيديو)

ما حكم كتابة الآيات والأحاديث على السيارات حرزاً من العين؟.. الشيخ «الشثري» يوضح (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كحرز من العين.

وقال الشيخ الشثري، في لقاء عبر قناة السعودية، أن الرأي الراجح أنه لا يجوز استخدام القرآن أو الحديث كحرز على جسم الإنسان أو الأشياء أو السيارات.

وأكد الشيخ الشثري، أن النصوص التي وردت في تحريم التمائم نصوص عامة، تشمل ما كان مسجلاً بالآيات القرآنية.

وأضاف أن ذلك يعد امتهاناً للآيات القرآنية بوضعها في أماكن لا تليق بها، ولأن بعض الأشخاص قد يعول عليها في الحماية دون التوكل على الله سبحانه وتعالى.

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