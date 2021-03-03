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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وزير الخارجية: المملكة ترفض جميع أنواع التصعيد ضد الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية: المملكة ترفض جميع أنواع التصعيد ضد الشعب الفلسطيني
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تثمن الموقف العربي الموحد الرافض للممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي التي تقوض فرص الحل السياسي وإعادة الاستقرار في اليمن.

وأضاف خلال كلمة المملكة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء أزمة اليمن، لافتاً إلى أن المملكة تواصل مساعيها الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وشدد على أن المملكة متمسكة بموقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية وترفض جميع أنواع التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً دعم المملكة لجميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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