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وزير الصحة: توفير لقاحات كورونا في الصيدليات المجتمعية مجاناً

وزير الصحة: توفير لقاحات كورونا في الصيدليات المجتمعية مجاناً
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الصيدليات المجتمعية مجاناً داخل المملكة، وفقاً لقناة “العربية”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ‏تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي، كما جرى التوجيه بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمسبب لمرض “كوفيد-19″، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وتقوم هيئة الغذاء والدواء حالياً بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق المملكة والتي تسير بوتيرة عالية.

جدير بالذكر، أن حملة التطعيم ضد كورونا قد بدأت بالمملكة في 17 ديسمبر 2020، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل لقاح “فايزر- بيونتيك”، وتم إعطاء الأولوية لثلاث فئات هي: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ومَن يعانون أمراضاً مزمنة، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء كالعاملين في القطاع الصحي.

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