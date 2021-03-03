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«الغذاء والدواء» تضبط شحنة «زنجبيل مجفف» مخزّنة مع مبيد ذا سمية عالية (صور)

«الغذاء والدواء» تضبط شحنة «زنجبيل مجفف» مخزّنة مع مبيد ذا سمية عالية (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء شحنة زنجبيل مجفف في ميناء جدة الإسلامي مخزّنة داخل حاوية بها “مبيد فوسفيد الألمنيوم” ذا السمية العالية.

وأوضحت “الهيئة” أن مفتشيها رصدوا شحنة مواد غذائية واردة إلى منفذ ميناء جدة الإسلامي، ومن خلال الكشف الفيزيائي اتضح أن الشحنة تحتوي على زنجبيل مجفف، واشتبه المفتشون بالشحنة بعد رصد كمية من “مبيد فوسفيد الألمنيوم” بجانب الحاوية في الساحات المخصصة للكشف.

وأشارت أنه بعد تفريغ محتويات الحاوية للتحقق من سلامة المنتجات داخلها، اتضح وجود المزيد من عبوات المبيد موزعة في الداخل، ووجود تغيير في الخواص الفيزيائية للمنتجات الواردة، إضافةً إلى انبعاث روائح كريهة ونمو فطري بسبب تسريب السوائل على المواد الغذائية.

وتستكمل “الهيئة” الإجراءات النظامية لرفض الأصناف المخالفة، وإيقاع الغرامة على المستورد لمخالفته اشتراطات نقل وتخزين الأغذية المستوردة.

ويعد مبيد فوسفيد الألمونيوم مبيد حشري مقيّد ينتج عنه غاز الفوسفين، يستخدم هذا الغاز لتبخير الحبوب في مخازن الصوامع فقط لمكافحة الآفات، ويحذّر من استخدامه لغير ذلك، ولشدة خطورة سميته فإنه يتطلب اتخاذ احتياطات أمان خاصة عند التبخير مع ضرورة وجود أشخاص مدربين للقيام به.

كما يحذّر من استخدامه للقضاء على آفات الصحة العامة مثل القوارض والحشرات في المنازل لسميته العالية التي قد تؤدي للوفاة، ومن أعراض التسمم بالفوسفين (دوخة، صداع، غثيان، تقيؤ، جفاف الفم، تشنجات، آلام في المعدة أو في الصدر، صعوبة في التنفس، فقد الشهية)، فعند التعرض للغازات الصادرة من المبيد يجب نقل المصاب إلى المستشفى، مع ضرورة إبلاغ الطبيب باستخدام هذا النوع من المبيدات.

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