الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

من بينها قاعدة «60: 60».. «الغذاء والدواء» تقدم نصائح مهمة لتحقيق السمع الآمن

من بينها قاعدة «60: 60».. «الغذاء والدواء» تقدم نصائح مهمة لتحقيق السمع الآمن
0

تواصل – فريق التحرير:

قدمت هيئة الغذاء والدواء، عدداً من النصائح لتحقيق السمع الآمن، وشددت على أهمية أخذ راحة عند استخدام سماعات الأذن بشكل دوري، وذلك لمدة 15-20 دقيقة لضمان سلامة السمع.

وأكدت الهيئة، على أهمية عدم رفع مستوى الصوت خلال الستماع بالسماعة إلى 100%، وتقليل التعرض للضوضاء في المناسبات والفعاليات.

وشملت نصائح الحفاظ على السمع التي قدمتها الهيئة، اتباع قاعدة 60:60 وهي ألا يزيد وقت الاستماع بالسماعات طوال اليوم عن 60 دقيقة وبمستوى صوت 60%.

وأشارت الهيئة إلى أهمية المراجعة الدورية للطبيب لقياس السمع، وأخذ استراحة من الاستماع بشكل دوري لمدة 15-20 قيقة ، وتجنب زيادة مستوى الصوت في الأماكن ذات الضوضاء العالية.

الصورة

مواد ذات صلة

5 قواعد عالمية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

5 قواعد عالمية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

«الغذاء والدواء» توضح علامات الاستدلال على الأسماك الطازجة

«الغذاء والدواء» توضح علامات الاستدلال على الأسماك الطازجة

عبارة «طبيعي» لا تعني أنه آمن.. «الغذاء والدواء» توضح أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية

عبارة «طبيعي» لا تعني أنه آمن.. «الغذاء والدواء» توضح أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية

هل سيتم اعتماد لقاحات جديدة لعلاج «كورونا»؟.. متحدث «الغذاء والدواء» يجيب  

هل سيتم اعتماد لقاحات جديدة لعلاج «كورونا»؟.. متحدث «الغذاء والدواء» يجيب  

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>