الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أبرزها الشعور بالصداع.. «الصحة» توضح الأعراض الجانبية لتلقي لقاح «كورونا»

أبرزها الشعور بالصداع.. «الصحة» توضح الأعراض الجانبية لتلقي لقاح «كورونا»
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن الأعراض الجانبية لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكدت وزارة الصحة في ردها على استفسارات مجموعة من المتابعين على “تويتر”، أن الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح هي:

-الشعور بالتعب والصداع

-ألم في موضع الحقن

-آلام في العضلات والشعور بالتوعك

-ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم

وأوصت الوزارة بأنه يمكن تناول مسكن الألم وخافض الحرارة مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة للحالة.

وأشارت إلى أن معظم الأعراض الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة خاصة بعد الجرعة الثانية، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها.

ولفتت إلى أنه لا توجد توصيات علمية تفيد بوجوب العزل لمن يتلقى لقاح فيروس كورونا الجديد، ولكن ينبغي الحرص على الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.

أخبار متعلقة

 

مواد ذات صلة

«متحدث الصحة» يوضح موقف الحوامل والأطفال من تلقي لقاح كورونا

«متحدث الصحة» يوضح موقف الحوامل والأطفال من تلقي لقاح كورونا

«الدفاع» تتيح الحصول على لقاح كورونا دون موعد مسبق لكافة العسكريين

«الدفاع» تتيح الحصول على لقاح كورونا دون موعد مسبق لكافة العسكريين

كل ما تود معرفته عن «لقاح كورونا».. كيفية التسجيل والفئات ذات الأولوية

كل ما تود معرفته عن «لقاح كورونا».. كيفية التسجيل والفئات ذات الأولوية

«الصحة» تتفاعل مع استفسار مواطن بشأن تأخر حجز موعد لتلقي لقاح «كورونا»

«الصحة» تتفاعل مع استفسار مواطن بشأن تأخر حجز موعد لتلقي لقاح «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>