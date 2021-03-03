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«التحالف»: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية

«التحالف»: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأوضحت قوات التحالف أنها ترصد النشاطالحوثيالعدائي باستخدام الطائرات المفخخة، مؤكدة أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده

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