هل تُكتب للإنسان أعمال بعد وفاته؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب

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أكد رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، أن الإنسان يُثاب أو يعاقب على آثار الأعمال التي تركها في الدنيا عقب وفاته.

وأوضح “الخثلان”، في مقطع فيديو على موقع “تويتر”، أنه إذا كانت آثار هذه الأعمال حسنة كتبت له، وإن كانت سيئة كتبت عليه، مصداقاً للحديث الشريف: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة».

واستشهد الشيخ “الخثلان” بقوله تعالى: “إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍۢ مُّبِينٍۢ”، مبيناً أن الإنسان يكتب له عقب مماته أمران ما قدمت يده وآثار ذلك، فلو كانت حسنة كتبت له حسنات أو سيئة كتبت عليه سيئات.