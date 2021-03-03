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«الصحة العالمية»: لقاحات كورونا بدأت تُظهر تأثيراً على الفيروس

«الصحة العالمية»: لقاحات كورونا بدأت تُظهر تأثيراً على الفيروس
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تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها ترجّح عدم انتهاء جائحة «كورونا» خلال العام الحالي.

وأكد رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي أمس :«أعتقد أنه من المبكر للغاية وغير الواقعي التفكير في أننا سوف نقضي على الفيروس بحلول نهاية العام».

وأضاف رايان «ما نستطيع فعله هو أن نقلل من الحالات التي تحتاج إلى المستشفيات، وأيضاً من الوفيات التي تسبب المأساة المرتبطة بهذه الجائحة»، موضحاً أن تركيز المنظمة ينصبّ حالياً على إبقاء حالات العدوى منخفضة قدر الإمكان وتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس.

وأشار رايان إلى أن الوضع المتعلق بتوصيل جرعات اللقاح تحسّن مقارنة بالأسابيع العشرة الماضية، على الرغم من وجود «تحديات كبيرة» في توزيعها.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية بدأت ترى بيانات تظهر أن اللقاحات تؤثر على فيروس كورونا.

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