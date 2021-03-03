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«الجوازات» توضح شروط سفر المواطنين والمواطنات المتزوجين من غير السعوديين

«الجوازات» توضح شروط سفر المواطنين والمواطنات المتزوجين من غير السعوديين
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي، ضرورة تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة للاستفادة من الآلية الجديدة لسفر المواطنين والمواطنات المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ الحدودية مباشرة.

وأوضح لـ”عكاظ”، أن الاستفادة من الآلية الجديدة تستلزم تقديم المستندات المطلوبة للفئات التي شملها القرار.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة هي: السعوديون المتزوجون من غير السعوديات إذا كن مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة، والسعوديات المتزوجات من غير سعوديين يمكن لهن السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج.

وأبان أنه في حال عدم التمكن من تقديم المستندات المطلوبة للمسؤولين بالمنفذ، فيتم التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة «أبشر» الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، مع ضرورة أن ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون والدول العربية، و6 أشهر عند السفر لباقي الدول المسموح بها.

وأكد ‏العتيبي وجود ‏فريق عمل يعمل على مدار 24 ساعة لإنجاز معاملات طلب تصريح السفر عبر منصة «أبشر» الإلكترونية، والتي لم يستطع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت وجود الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، لافتاً إلى أن الموافقة عند صدورها ‏تصل للمستفيد عبر رسالة نصية.

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