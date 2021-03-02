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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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دردشة صوتية ومرئية.. تعرف على مزايا تطبيق التواصل «Google Chat»

دردشة صوتية ومرئية.. تعرف على مزايا تطبيق التواصل «Google Chat»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح عبدالعزيز الحمادي، الخبير التقني والمهتم بنشر المعرفة الرقمية، مزايا تطبيق التواصل الاجتماعي من جوجل والذي يعرف بـ”Google Chat”.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ما لا يعرفه الكثير؛ Google أن لديها تطبيق شبيه بالواتساب، هو “Google Chat”، بحيث يمكنك عبره الدردشة الكتابية والصوتية والمرئية عبره مباشرة وبشكل مجاني، وبتكامل مع خدمات Google!..

وأضاف الخبير التقني عبد العزيز الحمادي أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

كما يمكن الاستفادة من تطبيق Google Chat عبر هواتف الآيفون والآندرويد كالتالي:

• الآيفون من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

• الاندرويد من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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