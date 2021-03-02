الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المواصفات والمقاييس» تكشف حقيقة خطورة استخدام أباريق الألومنيوم

«المواصفات والمقاييس» تكشف حقيقة خطورة استخدام أباريق الألومنيوم
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أن المعلومات المتداولة بشأن خطورة استخدام بعض أباريق الألومنيوم المطلية باللون الأصفر غير صحيحة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “‏تطمئن ‎المواصفات السعودية جميع المستهلكين وتؤكد عدم دقة مثل هذه المعلومات”.

وأضافت المواصفات والمقاييس أنه تم سحب عدة عينات من هذه المنتجات وإجراء الاختبارات اللازمة والتي أظهرت أمان هذه المنتجات.

وأهابت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالجميع تحرى الدقة والاستعانة بالمصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه التحذيرات.

مواد ذات صلة

«المواصفات والمقاييس»: 6 تعديلات جوهرية على لائحة أدوات ترشيد استهلاك المياه

«المواصفات والمقاييس»: 6 تعديلات جوهرية على لائحة أدوات ترشيد استهلاك المياه

«المواصفات»: 23 ألف منتج بالأسواق يحمل علامة «الجودة السعودية»

«المواصفات»: 23 ألف منتج بالأسواق يحمل علامة «الجودة السعودية»

«المواصفات» تعلن تمديد صلاحية شهادات المطابقة عبر منصة «سابر»

«المواصفات» تعلن تمديد صلاحية شهادات المطابقة عبر منصة «سابر»

«المواصفات» تحذر من «موقد غاز» متداول بالسوق.. فشل اختبار صمام الأمان

«المواصفات» تحذر من «موقد غاز» متداول بالسوق.. فشل اختبار صمام الأمان

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة