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لقطات من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه المملكة

لقطات من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

عرضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” والتي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الثلاثاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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