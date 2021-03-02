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الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة

الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة
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تواصل – وكالات:

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الثلاثاء، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، بناءً على عرض الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي عُيّن رئيساً لمجلس الوزراء بمرسوم في 28 يناير الماضي.

وضمّت الحكومة الجديدة كلاً من “حمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وعبد الله الرومي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وعيسى الكندري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور محمد الفارس وزيراً للنفط ووزيراً للتعليم العالي، والدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتورة رنا الفارس وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة”.

وشملت الحكومة الجديدة أيضاً “ثامر علي صباح السالم الصباح وزيراً للداخلية، وخليفة حمادة وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور علي المضف وزيراً للتربية، وشايع الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، والدكتور عبد الله السلمان وزيراً للتجارة والصناعة، والدكتور مشعان العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية”.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن “المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة”.

وأضاف: “ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، وقد تم تقديم كثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيس في إصلاح الاقتصاد الوطني”.

وجدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تأكيد أن “المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية، وأن اللقاءات معهم حققت كثيراً من التقارب في وجهات النظر”.

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