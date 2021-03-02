الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التقاعد» تطلق دليل الخدمات الإلكترونية لموظفي القطاع العام

«التقاعد» تطلق دليل الخدمات الإلكترونية لموظفي القطاع العام
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن عدة خدمات إلكترونية تقدم لمشتركي (موظفي القطاع العام) عبر خدمات التقاعد الإلكترونية.

وأضافت مؤسسة التقاعد، أنه يمكن تحميل الملف التعريفي للاطلاع على المزيد حول خدمات المشتركين من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وتابعت المؤسسة العامة للتقاعد “أنه في إطار الخطة الاستراتيجية للمؤسسـة 2023 وهدفها الإستراتيجي المتمثل بتقديم الخدمات المتميزة لعملائها من الجهات الحكومية والأفراد وانطلاقا من أهمية إشراك واحتواء عملاء المؤسسة تحقيقا لأهداف التحول الرقمي، أطلقت المؤسسة جملة من الخدمات المقدمة لعملائها المشتركين عبر بوابة الخدمات الإلكترونية:

وتتيح المؤسسة خدمات منها على سبيل المثال:

• بيانات الاشتراك

• تحديث بيانات التواصل

• الاعتراض على بيانات الاشتراك

• الاستعلام عن مشترك

مواد ذات صلة

للمتقاعدين.. تعرّف على مميزات منصة «ميثاق» وخدماتها الإلكترونية وطريقة التسجيل (فيديو)

للمتقاعدين.. تعرّف على مميزات منصة «ميثاق» وخدماتها الإلكترونية وطريقة التسجيل (فيديو)

«التقاعد» تدشن منصة «ميثاق» وخدمات المشتركين في القطاعين المدني والعسكري

«التقاعد» تدشن منصة «ميثاق» وخدمات المشتركين في القطاعين المدني والعسكري

«التقاعد» تعلن إتمام إيداع معاشات شهر فبراير.. 3 طرق للاستعلام

«التقاعد» تعلن إتمام إيداع معاشات شهر فبراير.. 3 طرق للاستعلام

«التقاعد» توضح الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الإصدار الجديد للتطبيق

«التقاعد» توضح الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الإصدار الجديد للتطبيق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>