«التقاعد» تطلق دليل الخدمات الإلكترونية لموظفي القطاع العام

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن عدة خدمات إلكترونية تقدم لمشتركي (موظفي القطاع العام) عبر خدمات التقاعد الإلكترونية.

وأضافت مؤسسة التقاعد، أنه يمكن تحميل الملف التعريفي للاطلاع على المزيد حول خدمات المشتركين من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وتابعت المؤسسة العامة للتقاعد “أنه في إطار الخطة الاستراتيجية للمؤسسـة 2023 وهدفها الإستراتيجي المتمثل بتقديم الخدمات المتميزة لعملائها من الجهات الحكومية والأفراد وانطلاقا من أهمية إشراك واحتواء عملاء المؤسسة تحقيقا لأهداف التحول الرقمي، أطلقت المؤسسة جملة من الخدمات المقدمة لعملائها المشتركين عبر بوابة الخدمات الإلكترونية:

وتتيح المؤسسة خدمات منها على سبيل المثال:

• بيانات الاشتراك

• تحديث بيانات التواصل

• الاعتراض على بيانات الاشتراك

• الاستعلام عن مشترك