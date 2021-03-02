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واشنطن: سنضمن وصول الأسلحة للمملكة للدفاع عن نفسها

واشنطن: سنضمن وصول الأسلحة للمملكة للدفاع عن نفسها
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها ستضمن حصول المملكة على الأسلحة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إن واشنطن ستواصل “مساءلة الحوثيين عن أعمالهم الخبيثة والعدوانية”، مضيفاً أن “أفعال الحوثيين تشمل خطف المدنيين وتعذيبهم ومنع وصول المساعدات”.

وفرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على قياديين اثنين في ميليشيا الحوثيين في اليمن، لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة، وفقا لـ”العربية”.

والعقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية طالت كلاً من منصور السعدي (المعروف بأنه رئيس أركان القوات البحرية في الميليشيا)، وأحمد الحمزي (قائد القوات الجوية في الميليشيا). وأكدت واشنطن أن القياديين الحوثيين المعاقبين “ينفذان أجندة الفوضى الإيرانية المزعزعة للاستقرار”.

وأوضحت أن العقوبات على القياديين جاءت بسبب الهجمات الأخيرة التي شنتها الميليشيا، كما أدانت الخزانة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت أحياء سكنية في جازان بالمملكة.

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