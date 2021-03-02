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شخص يطلق الرصاص على مركز صحي بالرياض.. والسبب صادم (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شخص يطلق الرصاص على مركز صحي في حي اليرموك بمدينة الرياض.

وأظهر المقطع شخصاً يحمل سلاحًا نارياً ويسير أمام المركز الصحي بعد إطلاقه رصاصة من مسدسه على المركز الصحي بحي اليرموك في الرياض، متوجهًا إلى سيارته ويحمل بيده السلاح الناري.

وكشف المقطع وجود فوارغ الرصاص على الأرض أمام المركز الصحي، فيما تسبب الطلق الناري الذي أطلقه هذا الشخص في ثقب بمبنى المركز الصحي من الخارج.

وقال شهود عيان على الواقعة، أن سبب حادثة إطلاق النار هو منع مطلق النار من دخول المركز الصحي بسبب تطبيق “توكلنا”، فيما لم يتسن لـ “تواصل” التحقق من تفاصيل الواقعة.

 

 

 

 

 

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