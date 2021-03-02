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«متحدث الصحة» يوضح موقف الحوامل والأطفال من تلقي لقاح كورونا

«متحدث الصحة» يوضح موقف الحوامل والأطفال من تلقي لقاح كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، موقف السيدات الحوامل والأطفال من تلقي لقاح كورونا.
وقال متحدث ‎وزارة الصحة “السيدات الحوامل والأطفال حتى الآن لم يُسمح بإعاطئهم اللقاح، وهذا الأمر مؤقت حتى تنتهي الدراسات”.

ونصح العبدالعالي من يعانون من الأمراض الصدرية بالمسارعة في أخذ اللقاح لحمايتهم ووقايتهم بإذن الله.

وشدد متحدث الصحة على عدم الانجراف خلف المعلومات المغلوطة، حيث علق قائلا “أرواح البشر ليست مجالاً للشهرة أو السخرية”.

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