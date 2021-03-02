توقعات طقس الأربعاء.. سماء غائمة ورياح نشطة تحجب الرؤية بعدة مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من شمال ووسط المملكة تمتد الى منطقة نجران.

سحب رعدية ممطرة

وتكون السماء غائمة جزئيا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة فتسجل شرورة 34 كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 5 درجات كأقل درجة حرارة.

عواصف ترابية

وفي وقت سابق، كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، عن أكثر فصول السنة التي تحدث فيها العواصف الغبارية.

وقال “المسند”، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن فصل الربيع يعتبر إحصائياً أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيراً فصل الخريف.

تجدر الإشارة إلى أن فصل الربيع سوف يبدأ في نصف الكرة الشمالي يوم 21 مارس الجاري.

وفي يوم الاعتدال الربيعي يتساوی طول الليل والنهار (12 ساعة لكل منهما) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي