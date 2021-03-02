حادث مروع.. دهس رجل وزوجته وابنته في الرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، حادثاً مروعاً لدهس رجل وزوجته وابنته في الرياض، بعد أن فقدت امرأة السيطرة على سيارة كانت تقودها.

وأظهر المقطع، المرأة وهي تقود السيارة، حيث فقدت السيطرة على المركبة التي تقودها فجأة، ودهست رجل وزوجته وابنته.

وحاول أحد المارة قيادة السيارة للرجوع بها للخلف بعيداً في محاولة لإنقاذ المصابين.

ولم يتسن لـ “تواصل” التحقق من موقع وزمن الواقعة المذكورة.. وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها من الأجهزة المعنية.