برنامج يسّر يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
الوظائف المتاحة على النحو التالي:
1- خبير السياسات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
– خبرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومشاريع التحوّل الرقمي.
– خبرة في مشتريات تقنية المعلومات والاتصالات.
• للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا ).
2- عالم البيانات – خبير:
– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، علم البيانات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
– خبرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومشاريع التحوّل الرقمي.
– خبرة في الرياضيات والإحصاء.
• للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).