الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

برنامج يسّر يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

برنامج يسّر يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- خبير السياسات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

– خبرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومشاريع التحوّل الرقمي.

– خبرة في مشتريات تقنية المعلومات والاتصالات.

• للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا ).

2- عالم البيانات – خبير:

– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، علم البيانات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

– خبرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومشاريع التحوّل الرقمي.

– خبرة في الرياضيات والإحصاء.

• للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).

مواد ذات صلة

للمواطنين.. وظائف شاغرة بهيئة «الزكاة والدخل»

للمواطنين.. وظائف شاغرة بهيئة «الزكاة والدخل»

وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

«هدف» يعلن عن 1400 وظيفة عبر تمهير في القطاع الحكومي والشركات الكبرى

«هدف» يعلن عن 1400 وظيفة عبر تمهير في القطاع الحكومي والشركات الكبرى

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مشروع «نيوم»

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مشروع «نيوم»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>