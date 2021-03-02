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ابتكار تقنية جديدة لتخزين البيانات بشكل أسرع وأرخص من المستخدمة حالياً

ابتكار تقنية جديدة لتخزين البيانات بشكل أسرع وأرخص من المستخدمة حالياً
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تواصل – وكالات:

تمكن فريق من الباحثين في الولايات المتحدة، من تطوير تقنية جديدة لتخزين البيانات تتميز بأنها أسرع عشر مرات من وحدات الذاكرة الوميضية المستخدمة حالياً.

وتعتمد التقنية الجديدة، على رقائق سليكون عالية السرعة تتصل بكابلات رقيقة مصنوعة من مواد بوليمارية لا يزيد قطرها عن قطر الشعرة البشرية.

ونجح فريق الدراسة في تطوير تقنية جديدة تجمع بين مزايا كابلات النحاس وألياف الفايبر وتتفادى عيوب النوعين في الوقت نفسه. ويوضح فريق الدراسة أن الكابلات الجديدة مصنوعة من بوليمارات البلاستيك وتتميز بأنها أخف وزناً وأرخص ثمنا من الكابلات النحاسية.

ويؤكد الباحثون أنها متوافقة مع رقائق السيليكون التقليدية ولا تتطلب تعديلات فنية، وفي الوقت نفسه فإنها أكثر فعالية في نقل البيانات وأكثر قدرة على ترشيد الطاقة.

 

 

 

 

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