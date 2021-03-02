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مقطع يحبس الأنفاس.. شاب يُنقذ طفلة بعد سقوطها من الطابق الـ12 في فيتنام (فيديو)  

مقطع يحبس الأنفاس.. شاب يُنقذ طفلة بعد سقوطها من الطابق الـ12 في فيتنام (فيديو)  
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تواصل – وكالات:

 تمكن سائق توصيل طلبات، من إنقاذ رضيعة تبلغ من العمر عامين، حيث أمسك بها بعد أن سقطت من شرفة بالطابق الثاني عشر في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ويظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، أن الشاب البالغ من العمر 31 عاماً، تمكن من  إنقاذ الطفلة أثناء جلوسه في شاحنته بانتظار تسليم طرد في هانوي العاصمة الفيتنامية.

وعندما رأى الطفلة تتدلى من المبنى الشاهق وتتشبث بالحافة بيد واحدة، خرج من سيارته وتسلق سقفا في الطابق السفلي من المبنى للوصول إلى وضع أفضل ليتمكن من الإمساك بالفتاة وإنقاذها من الموت.

 

 

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