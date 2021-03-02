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للمتقاعدين.. تعرّف على مميزات منصة «ميثاق» وخدماتها الإلكترونية وطريقة التسجيل (فيديو)

للمتقاعدين.. تعرّف على مميزات منصة «ميثاق» وخدماتها الإلكترونية وطريقة التسجيل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد، أمس الاثنين، منصة «ميثاق» وخدمات المشتركين، وذلك لتقديم الخدمات للجهات الحكومية تحت شعار «عهد والتزام وموثوقية».

مميزات المنصة:

– احتساب مدة خدمة موظفي القطاع العام بشكل دقيق.
– توريد الحسميات التقاعدية عن مدة الخدمة.
– ضمان حصول موظف القطاع العام على المعاش التقاعدي كاملاً.

خدمات إلكترونية تقدمها «ميثاق»:

– الاطلاع على البيانات الوظيفية والشخصية والمالية وإمكانية تحديثها.
– الاعتراض على البيانات الوظيفية والشخصية والمالية والتحقق من صحتها ورفع جودتها.
– الاستعلام عن مشترك عبر التحقق من الاشتراك في نظامي التقاعد المدني والعسكري.
– تحديث بيانات التواصل عن طريق إضافة البيانات الشخصية مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

وتتيح «ميثاق» لمديري الجهات ومفوضيها التسجيل في خدمات المنصة وإدارة الحسابات، ورفع البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية الخاصة بالموظفين على رأس العمل في كل من القطاعين المدني والعسكري، من خلال مفوضي الجهات الحكومية وتصحيح البيانات المرسلة سابقاً للمؤسسة، واستعراض مؤشرات جودة البيانات الموردة من الجهة وإصدار وطباعة شهادة الالتزام.

يذكر أن تدشين «منصة ميثاق» جاء تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم: (70537) الصادر بتاريخ: 11/12/1440هـ ، والمنصة هي إحدى مبادرات المؤسسة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2023 وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمشتركين بما يسهم في تحسين الأداء، وبما يعود بالنفع على موظفي القطاع العام أثناء الخدمة وبعد التقاعد.

طريقة تسجيل الدخول:

ويمكن الدخول إلى المنصة عن طريق النفاذ الوطني الموحد، أو رقم الهوية الوطنية، عبر الضغط على الرابط التالي:هنا.

 

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