الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

للمواطنين.. وظائف شاغرة بهيئة «الزكاة والدخل»

للمواطنين.. وظائف شاغرة بهيئة «الزكاة والدخل»
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال تحليل الأعمال بمدينة الرياض، ممشيرة إلى أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت أن التخصصات المطلوبة، محلل إجراءات العمل (العمليات) ، مشيرة إلى أن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي :

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية ، إدارة الجودة ، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة (3) سنوات كحد أدنى في مجال تطوير العمليات التجارية وإدارة العمليات وتحليل الأعمال أو مجال توثيق العمليات.

– مستوى متقدم في برامج الحاسب ومجموعة Microsoft Office.

– مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة.

– مهارات تحليلية ممتازة.

للتقديم على الظائف يرجى زيارة الرابط التالي :هنا.

مواد ذات صلة

وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

«هدف» يعلن عن 1400 وظيفة عبر تمهير في القطاع الحكومي والشركات الكبرى

«هدف» يعلن عن 1400 وظيفة عبر تمهير في القطاع الحكومي والشركات الكبرى

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مشروع «نيوم»

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مشروع «نيوم»

«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>