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أبرزها الوقاية من الأمراض المزمنة.. «العمار» يكشف الفوائد الصحية لشرب الشاي

أبرزها الوقاية من الأمراض المزمنة.. «العمار» يكشف الفوائد الصحية لشرب الشاي
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، عن الفوائد الصحية العديدة لشرب الشاي.

وأوضح “العمار” في انفوجراف نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن الشاي يحتوي على العديد من المواد الصحية، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض المزمنة.

وأضاف أن الشاي يحتوي على مادة الفلافونويد التي تحسن من صحة القلب، ومادة البولي فينول والخصائص المضادة للميكروبات التي قد تساعد في تحسين صحة الأمعاء.

كما يحتوي الشاي على الأحماض الأمينية التي قد تزيد من نشاط الدماغ، مما يساعد على تحسين التركيز واليقظة.

وأكد أن الشاي يعتبر خيارا رائعا لمن يبحثون عن مشروب منخفض السعرات الحرارية وغير محلى.

 

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