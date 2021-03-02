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خطأ طبي يُصيب طفلاً بالشلل في جدة.. ووالده يطالب بتعويض 100 مليون ريال

خطأ طبي يُصيب طفلاً بالشلل في جدة.. ووالده يطالب بتعويض 100 مليون ريال
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تواصل – فريق التحرير :

طالب والد طفل بجدة، بتعويض مالي بقيمة 100 مليون ريال، بعد إصابته بشلل دماغي بسبب خطأ طبي بمستشفى خاص.

وقال والد الطفل وفقاً لـ”عكاظ”: إن سبب طلبه التعويض هو تغطية مصاريف وعلاج طفله لمدة 40 سنة قادمة، وما يحتاج إليه في سبيل علاجه ورعايته وإعادة تأهيله بشكل دائم ومستمر.

وطالب والد الطفل، بمعاقبة كل الأطباء والممارسين الصحيين الذين باشروا العمل الذي أضر بطفله، ومنعهم من مزاولة العمل وإيضاح خطأهم الفادح في مخالصة إنهاء الخدمة.

وكان الطفل قد تعرض لخطأ طبي بمستشفى خاص في جدة، مما أصابه بشلل دماغي، تسبب في تعطل جميع الأطراف وأضرار مستديمة تستمر طيلة حياته.

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