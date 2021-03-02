«الموارد البشرية» تكشف عن أعداد عقود العمل الموثقة إلكترونياً

تواصل – فريق التحرير:

كشف سطام الحربي، وكيل التفتيش وتطوير العمل في وزارة الموارد البشرية، عن أعداد عقود العمل الموثقة إلكترونياً.

وأوضح “الحربي” أن الوزارة وثقت 500 ألف عقد عمل إلكتروني منذ إطلاق الخدمة في أكتوبر 2020، فيما بلغت العقود الموثقة عبر الخدمة القديمة 1.2 مليون عقد خلال عامين- وفقاً لـ”الاقتصادية”-.

وأشار الحربي إلى أن توثيق العقود أحد الممكنات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وهو ما اهتمت به وزارة الموارد البشرية بشكل تام.

وحول العمل على النظام القديم لتوثيق العقود، أكد أن العمل بالطريقة القديمة ما زال قائما، ولصاحب العمل الخيار في الانتقال إلى العقود الإلكترونية أو الاستمرار على النظام القديم، لكن العمل بالعقود الإلكترونية يلغي جميع العقود السابقة.

ولفت إلى أن عدم توثيق عقد العمل يمنح العامل الانتقال إلى أي منشأة أخرى في أي وقت، مع الاحتفاظ بحقوقه عند جهات التقاضي، ويتحمل العامل السعودي وغير السعودي المسؤولية في حال عدم قبول أو رفض العقد في منصة “أبشر”، حيث يصبح العقد معلقا.