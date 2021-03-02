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«لينوفو» تطلق أحدث إصدار من أجهزة اللاب توب.. المزايا والسعر

«لينوفو» تطلق أحدث إصدار من أجهزة اللاب توب.. المزايا والسعر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق جهاز اللاب توب ThinkPad X13 Yoga الجديد.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهاز اللاب توب الجديد يأتي مزوداً بجسم جديد مصنوع من الألومنيوم ومستشعر بصمة الأصابع في زر التشغيل.

وأكدت “لينوفو” على أن الجهاز يعتمد على معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر، ويمكن للمستخدم اختيار معالجات Core i7 القوية مع بطاقة الرسوميات المدمجة إنتل Iris X، ويمكن استعمال جهاز اللاب توب الجديد في وضع الحاسوب اللوحي مع القلم المدمج وتنفيذ الرسومات الدقيقة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4 سعة 32 جيجابايت، والتي تعمل بسرعة تصل إلى 4266 ميجاهرتز مع أقراص الحالة الساكنة SSD، والتي يتم توصيلها عن طريق PCIe، ولا يتعدى وزن الجهاز 1.2 كغم.

ويزخر الجهاز بأربعة أنواع من الشاشات قياس 13.3 بوصة تعمل كلها باللمس، وتمتاز لوحة WQXGA بدرجة السطوع 400 قنديلة/م2، وتعمل الشاشات WUXGA الثلاثة الأخرى بدرجة سطوع 500 و300 قنديلة/م2 مع تجهيز الموديل الأكثر سطوعا بفلتر حماية الخصوصية Privacy Guard.

ويتم توصيل الشاشات الخارجية بجهاز اللاب توب الجديد القابل للتحويل عن طريق محور يتضمن اثنين من منافذ Thunderbolt 4 ومنفذ HDMI 2.0 ومنفذ USB A، ويدعم جهاز لينوفو الجديد شبكة الواي فاي 6 ومودم LTE، ويمكن إجراء عملية المصادقة عن طريق مستشعر بصمة الأصابع في زر التشغيل.

وستطرح الشركة جهازها الجديد في الأسواق اعتباراً من أبريل ، المقبل بتكلفة تبدأ من 1379 دولاراً أمريكياً.

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