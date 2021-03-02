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«العنف الأسري» يتفاعل مع شكوى ضد أب منع ابنه من الالتحاق بالدراسة

«العنف الأسري» يتفاعل مع شكوى ضد أب منع ابنه من الالتحاق بالدراسة
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تواصل – فريق التحرير :

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، مع شكوى مقدمة ضد أب امتنع عن تعليم ابنه بالمرحلة الابتدائية.

وقال مقدم الشكوى: إنه لم يتم إنذار الأب ولا إلحاق الابن بالمدرسة، بل أُخذ تعهد على الأم كونها تأخرت في رفع الشكوى، وأشار إلى أنهم تقدموا بها منذ 4 أشهر ولم تعالج – على حد قوله-.

وطالب مركز بلاغات العنف الأسري، مقدم الشكوى بالتواصل معهم عبر الرسائل الخاصة، مؤكداً أنهم متواجدون دائماً لحماية ومساعدة كل مَن يتعرض للعنف الأسري.

وكانت النيابة العامة، قد أكدت أن والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما يلتزم بإلحاق الطفل بالمدرسة.

وأضافت النيابة، أنه لا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، كما لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة، وأن ذلك يعد إيذاء.

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