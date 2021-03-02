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«الصحة»: تلقي لقاح «كورونا» شرطاً للمشاركة في أعمال الحج للعام الجاري

«الصحة»: تلقي لقاح «كورونا» شرطاً للمشاركة في أعمال الحج للعام الجاري
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الصحة، أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، شرط لمَن لديه الرغبة في الترشح ضمن القوى العاملة في موسم الحج المقبل.

جاء ذلك في تعميم وجهه مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة أمين لجان الحج والعمرة التحضيرية سري بن إبراهيم عسيري، إلى رؤساء لجان الحج التحضيرية مديري الشؤون الصحية، والرؤساء التنفيذين للتجمعات الصحية، بحسب “الوطن”.

ولفت عسيري إلى تعميم وزير الصحة، بشأن الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لأعمال موسم الحج لعام 1442، كما أشار إلى قرار وكيل الوزارة للصحة العامة، بتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة.

وأضاف: «عليه نأمل الاطلاع وإبلاغ منسوبيكم الراغبين في المشاركة في أعمال موسم الحج للعام 1442 بإلزامية أخذ لقاح كورونا كوفيد19، حيث إنه أحد اشتراطات المشاركة في أعمال الموسم».

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