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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«المسند» يوضح أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية

«المسند» يوضح أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، عن أكثر فصول السنة التي تحدث فيها العواصف الغبارية.

وقال “المسند”، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إنفصل الربيع يعتبر إحصائياً أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيراً فصل الخريف.

تجدر الإشارة إلى أن فصل الربيع سوف يبدأ في نصف الكرة الشمالي يوم 21 مارس الجاري.

وفي يوم الاعتدال الربيعي يتساوی طول الليل والنهار (12 ساعة لكل منهما) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي.

 

 

 

 

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