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توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ونشاط للرياح على هذه المناطق.. ونصائح مهمة من خبراء الطقس

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ونشاط للرياح على هذه المناطق.. ونصائح مهمة من خبراء الطقس
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، نجران) قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية فيما تكون سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة. وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

أمطار متفاوتة

كما توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، -بإذن الله – أمطار متفاوتة على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها ، فيما تتواجد السحب على أجزاء من الرياض”بما فيها العاصمة” والشرقية لتصبح الأجواء غائمة جزئيا، وقد تهطل بعض الأمطار الخفيفة ورياح مغبرة على جنوبي منطقتي الرياض والشرقية وبين ينبع وجدة .

كتلة هوائية باردة

من جهة أخرى، توقع موقع طقس العرب، أن تتأثر أجزاء واسعة من المملكة يومي الخميس والجمعة برياح  قوية مثيرة للغبار والأتربة، ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية باردة قادمة من الشمال نحو أجواء المنطقة.

أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار فهي كُل من الجوف والحدود الشمالية ومنطقة حائل والقصيم، ووصولاً حتى العاصمة الرياض ولكن بشكل أضعف، اضافة لأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي التي تشهد اضطراب في البحر وارتفاعاً للأمواج إضافة للأجواء المغبرة بشكل عام.

نصائح

وهذه الأحوال الجوية تستوجب الانتباه من:

-خطر شدة الرياح التي قد تصل هباتها إلى حاجز الـ 65 كم/ساعة

-خطر التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار والأتربة المثارة

-خطر حدوث مضافات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار

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