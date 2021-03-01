بدون تمديدات أو كهرباء.. «السبع» يوضح مزايا كاميرا المراقبة Ring (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني عبدالله السبع، مزايا ومواصفات كاميرا المراقبة من شركة Ring، والتي يمكن استخدامها داخل أوخارج المنزل.
وقال السبع، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، “كاميرا مراقبة وأتوقع الأغلب يبحث عنها، ولا تحتاج تمديدات ولا كهرباء فقط يتم ربطها بالإنترنت”.
وتابع الخبير التقني عبد الله السبع، أن من مزايا هذه الكاميرا أنه يمكن استخدامها داخل البيت أو حتى خارجه كنوع من المراقبة والأمان، كما يمكن استخدامها لمراقبة الأطفال في البيت والتواصل معهم من خلالها.
كاميرة مراقبة أتوقع الأغلب يبحث عنها ما تحتاج تمديدات ولا كهرباء فقط تشبكها بالإنترنت والحلو إنه تقدر تستخدمها داخل البيت وبرا البيت
الكاميرة من شركة Ring وتقدر تستخدمها لمراقبة الأطفال بالبيت وجميل تقدر تتواصل معاهم من خلالها
أو تستخدمها بالشارع للأمان وهذا شرح مفصل لهاpic.twitter.com/32MrqnAEC8
— عبدالله السبع (@7Alsabe)March 1, 2021