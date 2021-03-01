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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بدون تمديدات أو كهرباء.. «السبع» يوضح مزايا كاميرا المراقبة Ring (فيديو)

بدون تمديدات أو كهرباء.. «السبع» يوضح مزايا كاميرا المراقبة Ring (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالله السبع، مزايا ومواصفات كاميرا المراقبة من شركة Ring، والتي يمكن استخدامها داخل أوخارج المنزل.

وقال السبع، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، “كاميرا مراقبة وأتوقع الأغلب يبحث عنها، ولا تحتاج تمديدات ولا كهرباء فقط يتم ربطها بالإنترنت”.

وتابع الخبير التقني عبد الله السبع، أن من مزايا هذه الكاميرا أنه يمكن استخدامها داخل البيت أو حتى خارجه كنوع من المراقبة والأمان، كما يمكن استخدامها لمراقبة الأطفال في البيت والتواصل معهم من خلالها.

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