«الخضير» يوضح حكم قروض البنوك بدون قصد الربا مع تسديد القسط من الراتب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضواللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الاقتراض من البنوك مع عدم قصد الربا.

جاء ذلك في رد من الشيخ على سؤال جاء فيه: “ما حكم أخذ قرضٍ من أحد البنوكإذا كان الإنسان لا يقصد الربا، ولكن الحاجة جعلته يقترض ويسدد على أقساط من الراتب؟”.

ورد الشيخ الخضير بقوله: “كونه لا يقصد الربا لا يُبيح له أن يتعامل بالربا،فلا يجوز له إجراء عقدٍ مع البنك متضمن للربا ولو لم يقصده، نعم المحتاج يريد قضاء حاجته، فإذا كان العقد مشتملًا على الربا فإنه لا يُبيح له ذلك؛ لأن النبي -عليه الصلاةوالسلام- قال: «لعن الله آكل الربا وموكله» [مسند أحمد: 3725]، فهو لم يقصد الربا،وإنما قصده قضاء حاجته، حيث إنه بحاجة إلى مبلغ من المال، لكن إذا كان العقد مشتملًاعلى الربا صح أنه موكِلٌ للربا، فيدخل في اللعن -نسأل الله العافية-.

وتابع الشيخ عبدالكريم الخضير “عليه أن يسعى ويحرص ويجتهد ويتحقق من خلوالعقد الذي أبرمه مما حرمه الله -جل وعلا-، والربا أمره عظيم -كما تقدم-“.