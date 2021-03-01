طالب سعودي يكتشف ثغرات أمنية بموقع وزارة الدفاع الأمريكية.. الرد مفاجأة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

في مفاجأة من العيار الثقيل، تمكن طالب سعودي يدعى عبدالعزيز المسفر، من اكتشاف ثغرات أمنية بموقع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وأكد “المسفر” خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية” أنه تمكن من اقتحام ثغرات برمجية خاصة بجهات سيادية على المستوى المحلي والدولي.

وأكد عبدالعزيز المسفر أنه أخطر وزارة الدفاع الأمريكية بالثغرات الأمنية التي اكتشفها، حيث بادلته الوزارة الأمريكية الرد، معربة عن تقديرها لجهوده البرمجية، والمعرفية في هذا المجال.

وكشف الطالب السعودي كيف تمكن من الوصول لثغرات البنتاجون، من خلال عملية بحثه لنطاقات خاصة بوازرة الدفاع الأمريكية.