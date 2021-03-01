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«حساب المواطن» يحذر: لا تهملوا «عقد الإيجار» حتى لا يتوقف الدعم

«حساب المواطن» يحذر: لا تهملوا «عقد الإيجار» حتى لا يتوقف الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية تحديث البيانات، حال انتهاء مدة عقد الإيجار، حتى لا يتأثر الدعم بالنسبة للمستفيد، ويشترط أن يكون ساري الصلاحية.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مغرد قال فيه: “هل يكفي إرفاق عقد إيجار موحد في البوابة الإلكترونية، عقد واحد أو في حال انتهاء مدة العقد هل يلزم تجديده وارفاقه في البوابة”.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله “إنه يتم مراجعة البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء مدة عقد الإيجار يجب عليك التوجه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات) وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك”.

• حساب المواطن ودعم فبراير

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وفي سياق متصل، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ39 للمستفيدين من البرنامج عن شهر فبراير الجاري.

وأوضح البرنامج أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال، لنحو 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المخصص لشهر فبراير للدفعة الـ39.

•متوسط دعم الأسرة الواحدة

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

• إيقاف التسجيل وتعديل الضوابط

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن قبل أشهر إيقاف التسجيل مؤقتاً في البرنامج بعد صرف الدفعة 29 من الدعم لشهر أبريل من العام الماضي، موضحاً في بيان رسمي تطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من دعم حساب المواطن والتي تشمل الفرد المستقل، كما تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتاً في الوقت الحالي، وكذلك الحد الأعلى للاستحقاق، حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى 12.7 مليون مواطن.

• شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما.

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