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متى يتساوى الليل بالنهار في المملكة والدول العربية؟.. «الزعاق» يجيب

متى يتساوى الليل بالنهار في المملكة والدول العربية؟.. «الزعاق» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عن موعد تساوي الليل والنهار في المملكة والدول العربية.

وقال “الزعاق” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بقي أسبوعين تقريبا ويتساوى طول الليل مع النهار”.

وتابع قائلا: “الشمس الآن موجودة جنوب خط الاستواء.. وبعد أسبوعين أي من 16 مارس الجاري، الشمس ستصل خط الاستواء، ومن ثم تنتقل للدول العربية وأوروبا، وكذلك يتساوى فيه طول الليل مع النهار”.

وأضاف: “أطول ظل يكون في حالة الشتاء.. الظل بدأ يقصر الآن، وأقصر حالات الظل تكون في حالة الصيف”.

واختتم حديثه بقوله: “الظل يكون متساوياً في الربيع والخريف، بينما الظل في الشتاء طوله شبرين لأنه أطول ظل”.

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