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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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البنتاجون: المملكة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ولدينا التزامات تجاهها

البنتاجون: المملكة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ولدينا التزامات تجاهها
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تواصل – وكالات:

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الاثنين، الالتزام مجددا بدعم المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي، مؤكدة أن العلاقات العسكرية الأمريكية السعودية في تقدم.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي للصحفيين، إن المملكة لديها الحق في الدفاع عن نفسها “ولدينا التزامات تجاهها”، وفقا لـ”العربية”.

في سياق آخر، أوضح البنتاجون إن ضربة نفذتها الولايات المتحدة في سوريا الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل عنصر بميليشيا موالية لإيران وإصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة “سنواصل عملية التقييم، كما تعلمون، وإذا طرأ تغيير فسوف نخطركم بالتأكيد”.

 

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